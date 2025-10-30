C’è Alicia nella Storia di Eros

Con tutta probabilità è il nome di Alicia Keys quello ancora nascosto nella tracklist del nuovo album di Eros Ramazzotti Una storia importante (e del suo omologo iberico Una historia importante ) diffusa da lui stesso nelle ultime ore, svelando la partecipazione di Ultimo a Un’emozione per sempre, di Max Pezzali a Come nei film, di Jovanotti a La mia strada, di Elisa a Buona stella, di Andrea Bocelli a Se bastasse una canzone, dell’idolo messicano Carín León ad Otra como tu, di Giorgia a Quanto amore sei e della stella argentina Lali Espósito a Fuego en el fuego. Come si evince dai titoli un viaggio del mondo di Ramazzotti che somma passato e presente spingendosi fino a L’aurora scelta dall’eroina di Songs in A minor per il suo contributo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - C’è Alicia nella “Storia“ di Eros

