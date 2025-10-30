Caviale foie gras e tartufi | la Cina punta al prodotti gourmet cosa rischia il Made in Italy

Negli ultimi anni la Cina ha compiuto una silenziosa ma potentissima rivoluzione: non più soltanto fabbrica del mondo, ma nuova patria del lusso alimentare. Una recente inchiesta di Bloomberg ha messo in luce come Pechino stia diventando un gigante nella produzione ed esportazione di prodotti gourmet caviale, foie gras, tartufi, carni pregiate, persino imitazioni del wagyu giapponese e come questa strategia rischi di mettere in ginocchio le eccellenze europee e italiane, costruite in secoli di tradizione. Oggi, paradossalmente, gran parte del caviale servito nei ristoranti stellati di Londra, Parigi o New York non proviene più dal Volga o dal Caspio, ma da allevamenti ipertecnologici lungo il Fiume Azzurro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caviale, foie gras e tartufi: la Cina punta al prodotti gourmet, cosa rischia il Made in Italy

