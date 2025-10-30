Cavaliere sull’impatto di Sucic all’Inter | Un investimento che vale già diversi milioni per i nerazzurri

Inter News 24 Cavaliere ha spiegato il proprio punto di vista sull’impatto del croato in nerazzurro! Le parole dell’agente FIFA sul rinforzo di Chivu. Vincenzo Cavaliere, agente FIFA ed esperto di calcio croato, ha parlato dell’incredibile impatto di Petar Sucic all’ Inter, esprimendo grande apprezzamento per la sua rapida adattabilità e crescita. Intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb, Cavaliere, che portò Marcelo Brozovic all’Inter, ha condiviso la sua opinione sul talento del centrocampista croato dopo la sfida contro la Fiorentina. La crescita impressionante di Sucic. «Non mi aspettavo un’immediata esplosione, ma la crescita di Sucic è davvero incredibile», ha dichiarato Cavaliere. 🔗 Leggi su Internews24.com

