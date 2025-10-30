Catarratti e Bisconte nuove bonifiche contro le discariche abusive | sanzioni e indagini in corso

E' guerra contro gli zozzoni. Nella giornata di ieri, mercoledì 29 ottobre, sono stati eseguiti due interventi di bonifica nei villaggi di Catarratti e Bisconte, con particolare attenzione alle aree più esposte al fenomeno delle discariche abusive. Nonostante i ripetuti appelli di MessinaServizi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

