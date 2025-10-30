Catania sicurezza stradale | partono i lavori per i primi attraversamenti pedonali rialzati

ABBONATI A DAYITALIANEWS Avvio del primo step del progetto. Sono iniziati i lavori per il primo step del progetto dedicato agli attraversamenti pedonali rialzati, un intervento finanziato con fondi comunali per circa 136 mila euro. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Trantino tramite la Direzione comunale Manutenzioni, interesserà numerose vie della città con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e ridurre il rischio di incidenti in aree particolarmente trafficate. Le parole dell’assessore. L’assessore Giovanni Petralia, che segue direttamente i lavori, ha dichiarato: “Il progetto è partito nella prima fase del 2025 dopo un confronto con le commissioni consiliari competenti, in particolare la Commissione Viabilità, e con i sei Municipi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

