Catania San Giovanni Galermo | arrestato spacciatore di cocaina a domicilio

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Gravina di Catania hanno portato a termine un'importante operazione antidroga nel quartiere San Giovanni Galermo, culminata con l'arresto in flagranza di un 31enne pregiudicato catanese, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività rientra nel costante impegno dell'Arma dei Carabinieri nella lotta contro il traffico di droga, come previsto dalle direttive del Comando Provinciale di Catania. Il 31enne già noto per precedenti legati alla droga.

