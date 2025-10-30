Catania ‘Nutriamo il futuro’ | educazione alimentare e dietista nelle scuole siciliane

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un progetto per le scuole. Promuovere l’educazione alimentare e la presenza del dietista nelle scuole siciliane è l’obiettivo del nuovo disegno di legge regionale. Il tema sarà approfondito durante l’incontro intitolato “Nutriamo il futuro”, che si terrà venerdì 31 ottobre a Catania, a partire dalle ore 9,30 presso l’Hotel Plaza. Un evento promosso da figure istituzionali e esperti del settore. L’iniziativa è promossa da Ersilia Saverino, deputata del Pd all’Ars e prima firmataria del testo di legge. All’incontro parteciperanno esperti provenienti dal mondo sanitario, accademico, politico e dell’alimentazione, con interventi di alto livello. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

