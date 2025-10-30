Catania in carcere 29enne per 4 rapine aggravate
Operazione della Polizia di Stato su delega della Procura di Catania. La Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha reso noto che, su sua delega, la Polizia di Stato ha eseguito un' ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di un 29enne catanese. L'uomo è gravemente indiziato di aver commesso quattro rapine aggravate tra i mesi di gennaio e febbraio, a distanza di pochi giorni l'una dall'altra. Si precisa che il procedimento è ancora in fase preliminare e che vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.
