Castelnovo Sotto caccia illegale con la quagliaia nascosta
Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 30 ottobre 2025 - La polizia provinciale reggiana ha sequestrato un impianto acustico utilizzato illegalmente per il richiamo delle quaglie in un’area agricola di Castelnovo Sotto, nella zona di via Pescatora. Il dispositivo, composto da un amplificatore alimentato da una batteria per auto, era usato nella notte per riprodurre a forte volume il canto delle quaglie, attirando stormi di uccelli migratori verso i terreni su cui, il giorno successivo, veniva esercitata l’attività venatoria. L’intervento è avvenuto dopo diverse segnalazioni giunte da cittadini e cacciatori, che nelle ultime settimane avevano udito suoni riconducibili a simili apparecchi nei territori di Gualtieri, Castelnovo Sotto e Campegine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
