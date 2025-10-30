Castello D' Albertis cerca ' narratori' per un nuovo progetto
Il Comune di Genova ha lanciato un avviso pubblico per ‘Culture nel futuro’, progetto di Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo realizzato grazie al contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo, con l’obiettivo di rinnovare e innovare il percorso espositivo offrendo al pubblico. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Questo pomeriggio al Castello D'Albertis Museo delle Culture del Mondo - Genova è stata inaugurata la rinnovata area espositiva dedicata alle Medicine Tradizionali dei Popoli Un viaggio tra culture e saperi millenari, attraverso la medicina tradizionale Ci - facebook.com Vai su Facebook
Castello D'Albertis rinnova l'area espositiva Medicine tradizionali dei popoli - X Vai su X
Castello D'Albertis cerca 'narratori' per un nuovo progetto - Il Comune di Genova ha lanciato un avviso pubblico per ‘Culture nel futuro’, progetto di Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo realizzato grazie al contributo di Fondazione Compagnia di Sa ... Come scrive genovatoday.it
Castello D’Albertis lancia “Culture nel futuro”: progetto di narrazione museale per riscrivere il percorso espositivo - La partecipazione consiste nel ripensare in modo condiviso e partecipato testi, didascalie, pannelli e contenuti multimediali. Lo riporta msn.com
Festival della Scienza al Castello D'Albertis - Da giovedì 23 a venerdì 31 ottobre, il Festival delle Scienze coinvolge il Castello D'Albertis (corso Dogali 18, Genova) con una serie di appuntamenti. Scrive mentelocale.it