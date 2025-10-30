Castello D' Albertis cerca ' narratori' per un nuovo progetto

Il Comune di Genova ha lanciato un avviso pubblico per ‘Culture nel futuro’, progetto di Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo realizzato grazie al contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo, con l’obiettivo di rinnovare e innovare il percorso espositivo offrendo al pubblico. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

