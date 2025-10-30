Castellammare fugge sui tetti per evitare l’arresto | impiegato del Comune ostacola i Carabinieri
Dovevano notificargli la revoca dell’affidamento ai servizi sociali e condurlo in carcere, ma alla vista dei Carabinieri ha tentato la fuga. Protagonista un 22enne di Castellammare, figlio di un esponente di spicco di un clan locale. : preso 22enne Quando le pattuglie . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
