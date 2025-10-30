Castellammare di Stabia fugge sui tetti per evitare l’arresto | catturato 22enne

CASTELLAMMARE DI STABIA (Napoli), 30 ottobre 2025 – Tentativo di fuga rocambolesco sui tetti del centro stabiese. I Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato un 22enne, figlio di un esponente di spicco di un clan locale, dopo che aveva cercato di sottrarsi all’esecuzione di un provvedimento restrittivo. Il giovane, che si trovava in regime di affidamento al servizio sociale, doveva essere condotto in carcere a seguito di una misura disposta dall’ Ufficio di Sorveglianza del Tribunale per i minorenni di Napoli, che ne aveva disposto la sospensione del beneficio. La fuga sui tetti e la cattura. 🔗 Leggi su Primacampania.it

