Castellammare di Stabia fugge sui tetti per evitare l’arresto | 22enne catturato dai Carabinieri

Puntomagazine.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovane, figlio di un esponente di spicco di un clan stabiese, era destinatario di un provvedimento di sospensione dell’affidamento ai servizi sociali. Denunciato un complice di 20 anni. La fuga spettacolare sui tetti. Attimi di tensione a Castellammare di Stabia, dove un 22enne, figlio di un esponente di spicco di un clan stabiese, ha tentato di sfuggire all’arresto fuggendo sui tetti. I Carabinieri del nucleo operativo della compagnia stabiese si erano presentati alla sua abitazione per notificargli la sospensione dell’affidamento ai servizi sociali e condurlo in carcere, come disposto dall’ Ufficio di Sorveglianza del Tribunale per i minorenni di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

