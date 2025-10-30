Castellammare arrestato figlio del boss Complice denunciato è staffista del sindaco di Sant'Antonio Abate

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vincenzo D'Alessandro, figlio del boss Luigi, è stato arrestato dai carabinieri a Castellammare di Stabia (Napoli); il giovane preso dopo una fuga sui tetti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

castellammare arrestato figlio bossCastellammare, arrestato figlio del boss. Complice denunciato, è staffista del sindaco di Sant’Antonio Abate - Vincenzo D'Alessandro, figlio del boss Luigi, è stato arrestato dai carabinieri a Castellammare di Stabia (Napoli); il giovane preso dopo una fuga sui ... Lo riporta fanpage.it

castellammare arrestato figlio bossCastellammare, il figlio del boss aiutato da un complice: la fuga sui tetti di Vincenzo D'Alessandro - Il retroscena dell'arresto di Vincenzo D'Alessandro 22enne, figlio del boss Luigi al vertice del clan stabiese. Scrive lostrillone.tv

castellammare arrestato figlio bossIn fuga sui tetti, arrestato il figlio del boss - Fugge sui tetti per sottrarsi alle manette, un complice ostacola i Carabinieri: arrestato 22enne figlio del boss D'Alessandro. Si legge su ilroma.net

Cerca Video su questo argomento: Castellammare Arrestato Figlio Boss