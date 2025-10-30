castelgerundo furto di rame al santuario della madonna della fontana

Castelgerundo (Lodi), 30 ottobre 2025 – Razzie di rame nel Lodigiano, scoperta ennesima incursione in luoghi di culto. I ladri hanno preso di mira il sacello della Madonna della Fontana, dove da alcune settimane sono in corso lavori di restauro. Approfittando dei ponteggi montati per l’intervento, i malviventi si sono arrampicati fino al tetto e hanno smontato i pluviali in rame, portandoli via. Il furto è stato scoperto in settimana dall’impresa incaricata dei lavori, che ha subito informato il parroco, don Alessandro Lanzani. Il sacerdote aveva promosso personalmente il progetto di recupero del tempietto, chiuso da tempo per problemi strutturali legati alle infiltrazioni d’acqua che avevano compromesso colonne e copertura, rendendo inaccessibile la fonte ai fedeli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

