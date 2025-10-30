La Campania si accende di colori e tradizioni: il “Día de los Muertos” invade Castel Volturno, richiamando famiglie e appassionati in un viaggio che unisce memoria e festa. Un ritorno atteso, intenso, che trasforma l’Ecoparco del Mediterraneo in un piccolo angolo di Messico. Date e ritorno di un evento che ha conquistato il pubblico Reduce . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Castel Volturno si veste di Messico: torna il Día de los Muertos