Castel Volturno si veste di Messico | torna il Día de los Muertos

Sbircialanotizia.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Campania si accende di colori e tradizioni: il “Día de los Muertos” invade Castel Volturno, richiamando famiglie e appassionati in un viaggio che unisce memoria e festa. Un ritorno atteso, intenso, che trasforma l’Ecoparco del Mediterraneo in un piccolo angolo di Messico. Date e ritorno di un evento che ha conquistato il pubblico Reduce . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

castel volturno si veste di messico torna il d237a de los muertos

© Sbircialanotizia.it - Castel Volturno si veste di Messico: torna il Día de los Muertos

Approfondisci con queste news

castel volturno veste messicoA CASTEL VOLTURNO - Día de los Muertos: Umoya-Ecoparco del Mediterraneo apre le porte al Messico - Un viaggio nella cultura messicana tra magia, musica e nuove esperienze per celebrare l’ “amor más allá de la muerte” che si terrà dal 18 ottobre al 2 novembre 2025, torna da Umoya – Ecoparco del Medi ... Scrive napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Castel Volturno Veste Messico