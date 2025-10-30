Castel Volturno si accende di colori | il Día de los Muertos torna all’Umoya

Anteprima24.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il grande successo delle prime date, il “ Día de los Muertostorna allUmoya – Ecoparco del Mediterraneo di Castel Volturno  – per un nuovo ciclo di appuntamenti che trasformeranno la Campania in un piccolo Messico. Le repliche dell’8 e 9 novembre, precedute dagli eventi del 31 ottobre e dell’1-2 novembre, promettono di rinnovare la magia di un festival che ha conquistato migliaia di visitatori, tra famiglie, curiosi e appassionati di cultura latinoamericana. L’evento, patrocinato dal  Consolato del Messico e dalla Comunità messicana di Napoli, è una celebrazione immersiva che unisce arte, musica e spiritualità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

castel volturno si accende di colori il d237a de los muertos torna all8217umoya

© Anteprima24.it - Castel Volturno si accende di colori: il “Día de los Muertos” torna all’Umoya

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Castel Volturno Accende Colori