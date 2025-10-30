Castel Volturno scoperto deposito di auto rubate nascosto tra la vegetazione

Sembrava un normale terreno di campagna, ma dietro la fitta vegetazione si nascondeva un vero e proprio cimitero di auto rubate. La scoperta è stata fatta a Castel Volturno. È lì che la Polizia di Stato di Caserta ha rinvenuto diversi veicoli risultati provento di furto, alcuni ancora integri, altri già smontati per essere destinati . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

