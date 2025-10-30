Castel San Giorgio | pubblicato l’Avviso pubblico per le iscrizioni al nuovo Centro Anziani
Tempo di lettura: 2 minuti Si chiama “Terzo Tempo” il progetto fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e in particolare dall’Assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano e finanziato dalla Regione Campania per un importo complessivo di mezzo milione di euro spalmati nel triennio 2026-2028. Per le domande c’è tempo fino al 20 novembre 2025. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro, socialità e partecipazione per gli anziani del territorio, riconoscendo il loro ruolo fondamentale come custodi della memoria, della saggezza e dei valori della comunità. « Gli anziani sono una risorsa preziosa, il cuore pulsante della nostra comunità », dichiara la Sindaca Paola Lanzara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
