Castel San Giorgio il Centro I Care compie un anno | Un presidio fondamentale per la comunità

Primo bilancio per il Centro per la Famiglia “I Care” di Castel San Giorgio, che martedì 4 novembre celebra il suo primo anno di attività. L'appuntamento, fissato per le 17.00 nei locali di via Giuseppe Garibaldi nella frazione di Lanzara, servirà a tracciare un consuntivo dei dodici mesi del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

