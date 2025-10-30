Castel San Giorgio | al via le iscrizioni al nuovo Centro Anziani
“Terzo Tempo”: questo il titolo del progetto fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Castel San Giorgio e in particolare dall’Assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano e finanziato dalla Regione Campania per un importo complessivo di mezzo milione di euro, spalmati nel triennio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Pomeriggio per i più piccoli, la sera per i più grandi con gli amici dell’Associazione Cinema - Castel Giorgio HALLOWEEN A CASTEL GIORGIO! - facebook.com Vai su Facebook
Castel San Giorgio: al via le iscrizioni al nuovo Centro Anziani - “Terzo Tempo”: questo il titolo del progetto fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Castel San Giorgio e in particolare dall’Assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano e finanziato da ... salernotoday.it scrive
Porto San Giorgio, Halloween sposa la mitologia greca. Pronti, via: scatta la Fuga dall’Ade - PORTO SAN GIORGIO Svelato il programma di Castelloween, quest'anno sarà incentrato sul titolo evocativo Fuga dall'Ade. Lo riporta msn.com
Castel San Giorgio, un anno di attività del Centro “I Care” - Il Centro per la Famiglia “I Care” di Castel San Giorgio festeggia il suo primo anno di attività Martedì 4 novembre 2025 alle ore 17. Si legge su msn.com