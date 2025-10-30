Castel San Giorgio | al via le iscrizioni al nuovo Centro Anziani

30 ott 2025

“Terzo Tempo”: questo il titolo del progetto fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Castel San Giorgio e in particolare dall’Assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano e finanziato dalla Regione Campania per un importo complessivo di mezzo milione di euro, spalmati nel triennio. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

