Castel Bolognese al via i lavori dell' asilo nido Arcobaleno

Ravennatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione dell’Asilo Nido Arcobaleno di Castel Bolognese. In questi giorni il cantiere è entrato nella fase esecutiva: dopo l’accantieramento sono in corso le verifiche tecniche, lo spostamento degli impianti interferenti con i lavori e le. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

