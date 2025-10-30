Castan racconta un rimpianto con la Roma | Il tumore ha spazzato in tribuna i miei sogni scudetto e non solo Spalletti? Ecco cosa mi disse

Castan racconta con rimpianto il mancato scudetto in giallorosso con la Roma e la convocazione mancata con il Brasile al Mondiale. Le parole Un racconto toccante e pieno di emozione quello di Leandro Castan, ex difensore della Roma, che ai microfoni de La Gazzetta dello Sport è tornato a parlare del momento più drammatico della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Castan racconta un rimpianto con la Roma: «Il tumore ha spazzato in tribuna i miei sogni scudetto e non solo. Spalletti? Ecco cosa mi disse»

Argomenti simili trattati di recente

Castan, racconta un rimpianto con la Roma: «Il tumore ha spazzato in tribuna i miei sogni scudetto e non solo. Spalletti? Ecco cosa mi disse» - Castan, racconta con rimpianto il mancato scudetto in giallorosso con la Roma e la convocazione mancata con il Brasile al Mondiale. Segnala calcionews24.com

Rimpianto Castan: "Senza tumore Scudetto con la Roma. Spalletti? Mi ha umiliato" - L'ex difensore della Roma, Leandro Castan, è tornato a parlare - Da tuttomercatoweb.com

Castan: "Il tumore ha spezzato i miei sogni. Spalletti? Mi ha umiliato" - Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex calciatore della Roma Leandro Castan è tornato a parlare del calvario vissuto dopo la diagnosi di una malformazione vascolare del cervello ... Secondo lalaziosiamonoi.it