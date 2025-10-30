Castan | Il tumore al cervello ha spazzato in tribuna i miei sogni Spalletti disse che ero da B

L'ex difensore nel 2014 si sentì male in campo: "Avrei vinto lo Scudetto con la Roma e giocato il Mondiale col Brasile. Ma lì è finita la mia carriera. Sono tornato ma non ero più io". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Castan: "Il tumore al cervello ha spazzato in tribuna i miei sogni. Spalletti disse che ero da B"

