Castagnata in piazza a Madesimo | un pomeriggio d’autunno tra caldarroste musica e allegria

Con l’arrivo del mese di novembre, Madesimo si prepara a celebrare una delle tradizioni più amate dell’autunno: la Castagnata in piazza. L’evento torna sabato 1 novembre 2025, a partire dalle ore 14:00, in Piazza Bertacchi.La piazza si animerà con il profumo delle caldarroste appena tostate e con. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

