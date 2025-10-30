Cassano sulla Serie A | Chivu eccezionale l’Inter è la più forte per queste ragioni

Internews24.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni circa le scelte di alcuni allenatori di squadre big come l’Inter e analizza il campionato. Intervenuto su Twitch a Viva El Futbol, Antonio Cassano ha commentato il momento della Serie A dopo il turno infrasettimanale, soffermandosi soprattutto sugli allenatori delle principali squadre italiane. L’ex calciatore ha elogiato il lavoro di Gian Piero Gasperini e Antonio Conte, definendoli i migliori allenatori del campionato. Secondo Cassano, Gasperini e Conte stanno facendo un lavoro straordinario: «Gasperini è riuscito a partire alla grande con la Roma, nonostante l’iniziale diffidenza della piazza, e ora la squadra è prima in classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com

cassano sulla serie a chivu eccezionale l8217inter 232 la pi249 forte per queste ragioni

© Internews24.com - Cassano sulla Serie A: «Chivu eccezionale, l’Inter è la più forte per queste ragioni»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

cassano serie chivu eccezionaleCassano: “Chivu eccezionale, Inter la più forte. Conte? Che coglione chi dice…” - Intervenuto su Twitch a Viva El Futbol, Antonio Cassano ha parlato della Serie A dopo il turno infrasettimanale, soffermandosi sugli allenatori delle big ... Secondo msn.com

cassano serie chivu eccezionaleCassano punge Chivu, che frecciata in diretta: la frase che sta facendo discutere - Cassano parla del big match tra Napoli e Inter, attenzione alle sue parole: l'ex Nazionale è sicuro sull'allenatore ... Come scrive spaziointer.it

cassano serie chivu eccezionaleCassano: «Conte è troppo più bravo. Ai suoi ha tritato il cervello, ha battuto l’Inter senza cinque titolari» - Antonio Cassano è intervenuto a Viva el Futbol per commentare Napoli- ilnapolista.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cassano Serie Chivu Eccezionale