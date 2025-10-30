Cassa depositi e prestiti e Poste italiane celebrano i 150 anni del risparmio

Il risparmio postale compie 150 anni, un secolo e mezzo in cui le risorse raccolte hanno permesso di realizzare opere infrastrutturali strategiche, finanziare gli Enti locali e contribuire a rendere l’Italia un Paese economicamente e socialmente avanzato. La ricorrenza è stata celebrata oggi a Roma da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Poste Italiane che, alla presenza del Presidente della Repubblica,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cassa depositi e prestiti e Poste italiane celebrano i 150 anni del risparmio

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cassa Depositi e Prestiti, insieme a @SIMEST_IT, ha firmato un Memorandum d’Intesa con @APIXSAofficiel, l’Agenzia nazionale senegalese per la - X Vai su X

Secondo Milano Finanza la Coima Sgr sarebbe in pole position per ottenere il via libera da Cassa Depositi e Prestiti. Ma il braccio immobiliare ancora temporeggia - facebook.com Vai su Facebook

Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti celebrano 150 anni risparmio postale. Dall’inviato a Roma - Il risparmio postale compie 150 anni, un secolo e mezzo in cui le risorse raccolte hanno permesso di realizzare opere infrastrutturali strategiche ... Segnala pordenoneoggi.it

Poste e CDP festeggiano i 150 anni del risparmio postale - Cassa Depositi e Prestiti e Poste Italiane celebrano l'anniversario dei 150 anni dall'istituzione del Risparmio Postale e i 100 anni del Buoni Fruttiferi Postali. Secondo money.it

Poste e CDP celebrano i 150 anni del risparmio postale. Del Fante: “Vale 320 miliardi“. Scannapieco: “Pronti a lavorare per la rete unica” - Poste e CDP celebrano i 150 anni del risparmio postale. Secondo key4biz.it