Caso Sgarbi il Policlinico Gemelli risponde alle accuse di Evelina
Dopo che Evelina Sgarbi ha parlato del documento che avrebbe una firma falsa presentato dal Gemelli, il Policlinico ha risposto alle sue accuse: "Il personale ha agito con correttezza". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
News recenti che potrebbero piacerti
Caso #Sgarbi, la decisione della Giudice arriverà in 15 giorni. #DentrolaNotizia - facebook.com Vai su Facebook
Sgarbi, la nuova svolta: la figlia Evelina fa partire le denunce - La vicenda che da settimane coinvolge Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina si arricchisce di ... Si legge su donnaglamour.it
Evelina Sgarbi, la figlia di Vittorio querela i medici del Gemelli per falso - La denuncia riguarda la firma che sarebbe stata apposta sul modulo relativo al consenso per il trattamento dei dati personali al momento del ricovero del padre. Da vanityfair.it
Il Caso di Vittorio Sgarbi: Udienza Cruciale per l'Amministratore di Sostegno - Evelina Sgarbi Richiesta di Amministratore di Sostegno per Vittorio Sgarbi Evelina Sgarbi, figlia del celebre critico d'arte Vittorio Sgarbi, è alla ricerca di un amministratore di sostegno per garant ... Come scrive notizie.it