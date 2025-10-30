Caso Santa Chiara la struttura risponde ai sindacati | Non risultano criticità

Ferraratoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riceviamo e pubblichiamo:Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday"In merito ai recenti articoli apparsi sugli organi di informazione la direzione della Rsa Santa Chiara, intende fornire alcuni chiarimenti a tutela della reale situazione. Gli ospiti della struttura, e la loro salute, sono. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Caso israeliani a Taverna Santa Chiara, la rete Napoli per la Palestina scende in piazza - “Not in my name” è stato lo slogan del presidio svoltosi in piazza Municipio, di fronte a Palazzo San Giacomo, per iniziativa della Rete Napoli per la Palestina. Riporta ilmattino.it

Taverna Santa Chiara a Napoli, la ristoratrice Nives Monda caccia i clienti «perché ebrei». Il caso finisce in Procura - Il caso dei turisti di Israele cacciati dalla taverna Santa Chiara, ristorante del centro storico di Napoli, finisce in Procura. Come scrive leggo.it

Casa Santa Marta, dove alloggiano i Cardinali durante il Conclave e com’è fatta la struttura: le foto - Costruita su cinque piani con 105 suite e 26 stanze singole, proprio come la Capella Sistina viene sigillata dal mondo ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Santa Chiara Struttura