Caso Santa Chiara la struttura risponde ai sindacati | Non risultano criticità

Riceviamo e pubblichiamo:Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday"In merito ai recenti articoli apparsi sugli organi di informazione la direzione della Rsa Santa Chiara, intende fornire alcuni chiarimenti a tutela della reale situazione. Gli ospiti della struttura, e la loro salute, sono. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it