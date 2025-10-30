Caso Sangiuliano-Report Boccia indagata per l’audio tra l’ex ministro e la moglie | le accuse per lei e un giornalista

Costa caro anche a Maria Rosaria Boccia l’audio del dialogo privato tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini. L’imprenditrice di Pompei è indagata dalla procura di Roma per interferenze illecite nella vita privata. Il gip capitolino ha anche emesso un provvedimento di sequestro preventivo del file audio, trasmesso nell’ottobre 2024 dal programma Report e registrato proprio dal cellulare di Boccia. In concorso con lei è stato iscritto nel registro degli indagati anche un giornalista. La decisione sulla rimozione dell’audio online. Dopo il conto da 150mila euro presentato dal Garante della privacy alla Rai, ritenuta colpevole di aver mandato in onda un audio privato violando anche i confini della deontologia professionale, anche Maria Rosaria Boccia viene trascinata dentro il caso. 🔗 Leggi su Open.online

Altre letture consigliate

Multa a Report, nuove rivelazioni di Ranucci sul caso Ghiglia-Sangiuliano. E il commissario alla Privacy sfida il giornalista - X Vai su X

Il giornalista Italo Bocchino ha spiegato perché Agostino Ghiglia, membro del Garante della privacy, si trovasse nella sede di FdI poco prima della multa a Report per il caso Sangiuliano “È venuto nel mio ufficio. Condivido il pianerottolo con FdI. Abbiamo parla - facebook.com Vai su Facebook

Report e privacy: le relazioni pericolose tra Sangiuliano e garante - Non solo Agostino Ghiglia, l’ex ministro della Cultura ha dei legami anche con il presidente Stanzione e la vice Cerrina Feroni ... Scrive repubblica.it

Report, Ghiglia sfida Ranucci: "Mettici la faccia". Il giornalista sotto scorta replica: "La scusa di chi non vuole rispondere" - Ghiglia è sotto pressione anche per l'inchiesta su Asl To4 ... Segnala torinotoday.it

Caso Sangiuliano, le accuse di Report ad Agostino Ghiglia - Secondo la ricostruzione di Report Agostino Ghiglia avrebbe avuto contatti diretti con Sangiuliano sulla vicenda dei ricorsi relativi al caso Boccia. Scrive msn.com