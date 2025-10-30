Caso Sangiuliano l' ultima bufala di Report contro il Garante

La privacy del Garante della Privacy finisce in uno screenshot. Mentre da sinistra continuano le critiche a Report per la decisione di mandare in onda una telefonata privata tra l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, probabilmente registrata illegalmente dall'ex collaboratrice del ministro Maria Rosaria Boccia (che l'ha riversata in un esposto), nel mirino di Sigfrido Ranucci c'è il ruolo del consigliere dell'Authority Agostino Ghiglia, ex parlamentare di An negli anni Duemila, che si sente vittima di una "invereconda gogna mediatica" perché secondo Report avrebbe ricevuto pressioni da Sangiuliano perché il Garante procedesse spedito per condannare la trasmissione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caso Sangiuliano, l'ultima bufala di "Report" contro il Garante

Scopri altri approfondimenti

Caso Sangiuliano, le accuse di Report ad Agostino Ghiglia: «Ha avuto contatti diretti con l'ex ministro» - X Vai su X

La moglie dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano parla per la prima volta dall'esplosione del caso Maria Rosaria Boccia Vai su Facebook

Caso Sangiuliano, l'ultima bufala di "Report" contro il Garante - "Il consigliere Ghiglia cercò di accelerare la sentenza". Lo riporta ilgiornale.it

Caso Sangiuliano, ex ministro: “Tempi lunghi e multa bassa, a Report avrei chiesto 1,5 milioni” - (Adnkronos) – A Ghiglia “ho mandato una mail nella quale ho detto: ‘Non voglio alcun trattamento di favore, voglio essere trattato come ogni cittadino italiano'”. Scrive msn.com

Caso Sangiuliano-Moccia. Federica Corsini: “Su Report il Garante ha applicato la legge, basta mistificare la realtà” - La giornalista e moglie dell'ex ministro della Cultura sull'audio trasmesso dalla trasmissione di Rai3: "E' stato acquisito illecitamente, lo dicono i pm". Scrive ilcorrieredelgiorno.it