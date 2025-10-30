Caso Sangiuliano la nuova accusa della procura di Roma nei confronti di Boccia

La Procura di Roma contesta all’imprenditrice Maria Rosaria Boccia il reato di interferenze illecite nella vita privata, ipotesi formulata in concorso con un giornalista. L’indagine ha portato il giudice per le indagini preliminari a disporre il sequestro preventivo di un file audio contenente una conversazione privata tra Gennaro Sangiuliano e la moglie, pubblicata sui profili social di Boccia e su una testata online campana. I contenuti sono stati rimossi in seguito all’intervento dei carabinieri, che hanno agito nell’ambito di un nuovo procedimento aperto dopo un esposto presentato dall’ex ministro della Cultura per fatti risalenti ad agosto. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Caso Sangiuliano, la nuova accusa della procura di Roma nei confronti di Boccia

