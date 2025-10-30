Caso Sangiuliano Boccia indagata per interferenze illecite | sequestrato audio condiviso sui social

Ildifforme.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Maria Rosaria Boccia è indagata per interferenze illecite nella vita privata dell’ex ministro dei Beni culturali Gennaro Sangiuliano. Il gip di Roma ha disposto oggi, giovedì 30 ottobre, il sequestro preventivo del file audio relativo a una conversazione privata tra Sangiuliano e la moglie dai profili social di Boccia e da una testata . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

