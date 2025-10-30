Caso Sangiuliano Boccia indagata per interferenze illecite | sequestrato audio condiviso sui social
(Adnkronos) – Maria Rosaria Boccia è indagata per interferenze illecite nella vita privata dell’ex ministro dei Beni culturali Gennaro Sangiuliano. Il gip di Roma ha disposto oggi, giovedì 30 ottobre, il sequestro preventivo del file audio relativo a una conversazione privata tra Sangiuliano e la moglie dai profili social di Boccia e da una testata . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Scopri altri approfondimenti
Multa a Report, nuove rivelazioni di Ranucci sul caso Ghiglia-Sangiuliano. E il commissario alla Privacy sfida il giornalista - X Vai su X
Il giornalista Italo Bocchino ha spiegato perché Agostino Ghiglia, membro del Garante della privacy, si trovasse nella sede di FdI poco prima della multa a Report per il caso Sangiuliano “È venuto nel mio ufficio. Condivido il pianerottolo con FdI. Abbiamo parla - facebook.com Vai su Facebook
Maria Rosaria Boccia indagata per interferenze illecite, diffuse l'audio tra Sangiuliano e la moglie - È il reato che la Procura di Roma contesta all'imprenditrice Maria Rosaria Boccia - Segnala ilmattino.it
Audio Sangiuliano, Boccia indagata per interferenze illecite - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Secondo giornaledibrescia.it
Caso Sangiuliano, per Boccia udienza gup il 9 febbraio a Roma - E' fissata per il 9 febbraio prossimo l'udienza davanti al gup di Roma del procedimento che vede imputata l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia, finita indagata dopo la denuncia ... Scrive msn.com