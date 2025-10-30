Caso Poggi la Procura | Il padre di Andrea Sempio ha corrotto il pm

Un padre e un ex magistrato nel mirino della Procura. L’inchiesta sulla presunta corruzione per archiviare il nome di Andrea Sempio dall’omicidio di Chiara Poggi ha un nuovo, fondamentale indagato: Giuseppe Sempio. La tesi dell’accusa, supportata da un appunto manoscritto, è che abbia “orchestrato” un pagamento di 20-30mila euro all’allora procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, per comprare l’archiviazione del figlio. Il corpo del reato in un foglietto. La svolta investigativa, confermata da fonti qualificate, si regge su una prova documentale tanto semplice quanto gravida di conseguenze: un appunto manoscritto da Giuseppe Sempio durante la perquisizione del 26 settembre scorso nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Caso Poggi, la Procura: “Il padre di Andrea Sempio ha corrotto il pm”

