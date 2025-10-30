Caso La Russa Jr la ragazza credibile ma non violentata | gip archivia l’accusa di stupro

La decisione della gip: “Sincera, ma non incapace di intendere”. Non “vi è motivo di dubitare” della buona fede e della credibilità della ragazza che denunciò Leonardo Apache La Russa e l’amico Tommaso Gilardoni. Ma secondo la giudice per le indagini preliminari di Milano, Rossana Mongiardo, non esistono elementi sufficienti per dimostrare che i due giovani si fossero resi conto che l’alcol e le sostanze assunte dalla ragazza fossero tali da annullarne la capacità di consenso. Così si chiude, con l’archiviazione, l’indagine a carico del figlio terzogenito del presidente del Senato e del dj amico, accusati di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Caso La Russa Jr, la ragazza “credibile ma non violentata”: gip archivia l’accusa di stupro

