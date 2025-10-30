Caso La Russa jr archiviate le accuse di violenza sessuale | resta imputato per revenge porn

Le indagini di cui erano protagonisti Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senagto, e l'amico Tommaso Gilardoni sono state archiviate. I due erano stati accusati di violenza sessuale da una giovane di 22 anni, la quale sosteneva di essere stata abusata la notte tra il 18 e il 19 maggio 2023.

