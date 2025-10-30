Caso La Russa jr | archiviate accuse di violenza sessuale per Leonardo Apache

La gip di Milano, Rossana Mongiardo, ha disposto l’archiviazione dalle accuse di violenza sessuale per Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa, nella vicenda del presunto stupro del 18-19 maggio 2023 denunciato da una 22enne. Accolta La richiesta di archiviazione della pm Rosaria Stagnaro con l’aggiunta Letizia Mannella e il Procuratore di Milano, Marcello Viola, che hanno coordinato quasi 2 anni di indagini della squadra mobile. Archiviate le accuse di aver abusato della giovane in “condizioni di inferiorità fisica e psichica” anche per l’amico dj del terzogenito di La Russa, Tommaso Gilardoni, che era indagato con lui in concorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso La Russa jr: archiviate accuse di violenza sessuale per Leonardo Apache

Approfondisci con queste news

Un politologo vicino al Cremlino avverte: la Russia potrebbe reagire con l’arma nucleare in caso di attacco con missili Tomahawk. Vasily Kashin, tra i consiglieri più ascoltati da Putin, spiega che un colpo contro edifici governativi o la leadership russa sarebbe - facebook.com Vai su Facebook

*Lettera degli economisti sul caso Jeffrey Sachs* Poiché in Italia Jeffrey Sachs viene spesso presentato come una sorta di oracolo — un’autorità morale e scientifica — credo sia utile ricordare cosa pensi in realtà la comunità accademica internazionale dei su - X Vai su X

Caso La Russa jr, archiviata l'accusa di violenza sessuale per Leonardo Apache e l'amico dj - Il figlio del presidente del Senato era stato accusato da una 22enne di violenza sessuale per presunti fatti avvenuti nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023. Si legge su msn.com

La Russa Jr, archiviate le accuse di violenza sessuale per lui e l'amico dj. «Dai video nessuna prova di costrizione» - L'indagine per violenza sessuale su Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e l'amico dj Tommaso Gilardoni si chiude con l'archiviazione. Secondo corriereadriatico.it

Caso La Russa jr, archiviata l'accusa di violenza sessuale - Il figlio del presidente del Senato era stato accusato insieme a un amico di aver abusato di una 22enne che si era risvegliata a casa sua. Riporta msn.com