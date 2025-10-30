Caso La Russa jr archiviata l' accusa di violenza sessuale

Il giudice per le indagini preliminari di Milano Rossana Mongiardo ha disposto l’archiviazione del procedimento per violenza sessuale a carico di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, in relazione ai fatti denunciati da una ventiduenne e risalenti alla notte tra il 18 e il 19 maggio 2023. La decisione ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla pm Rosaria Stagnaro, affiancata dall’aggiunta Letizia Mannella e dal procuratore di Milano Marcello Viola, che hanno coordinato quasi due anni di indagini condotte dalla Squadra mobile. L’archiviazione riguarda anche Tommaso Gilardoni, dj e amico del giovane, indagato insieme a lui per presunti abusi nei confronti della ragazza “in condizioni di inferiorità fisica e psichica”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caso La Russa jr, archiviata l'accusa di violenza sessuale

