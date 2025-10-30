Caso Gregoraci la showgirl replica | Mai offeso l’ex compagna di mio padre agirò per tutelarmi

Feedpress.me | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elisabetta Gregoraci respinge con fermezza le accuse di aver offeso o emarginato l’ex compagna del padre, Rosita Gentile, la donna che ha denunciato Mario Gregoraci per maltrattamenti. In una nota del suo legale, l’avvocato Lorenzo Pellegrini, si sottolinea come la showgirl sia «totalmente estranea ai fatti oggetto di denuncia e di accertamento giudiziario» che riguardano il padre. «Non è. 🔗 Leggi su Feedpress.me

caso gregoraci la showgirl replica mai offeso l8217ex compagna di mio padre agir242 per tutelarmi

© Feedpress.me - Caso Gregoraci, la showgirl replica: “Mai offeso l’ex compagna di mio padre, agirò per tutelarmi”

Scopri altri approfondimenti

caso gregoraci showgirl replicaCaso Gregoraci, la showgirl replica: “Mai offeso l’ex compagna di mio padre, agirò per tutelarmi” - Elisabetta Gregoraci respinge con fermezza le accuse di aver offeso o emarginato l’ex compagna del padre, Rosita Gentile , la donna che ha denunciato Mario ... Riporta gazzettadelsud.it

caso gregoraci showgirl replicaElisabetta Gregoraci sull'ex compagna del padre: «Non l'ho mai offesa, piuttosto è vero il contrario» - La conduttrice e showgirl si è affidata ad un legale per dichiararsi estranea alla vicenda che sta coinvolgendo il genitore ... Come scrive lasicilia.it

caso gregoraci showgirl replicaElisabetta Gregoraci: «Mai offeso la compagna di mio padre. Ora vivo nella paura» - La showgirl calabrese, tramite il suo legale Lorenzo Pellegrini, ha chiarito di essere «totalmente estranea ai fatti oggetto di ... Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Gregoraci Showgirl Replica