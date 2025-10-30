Caso Garlasco padre Andrea Sempio indagato per corruzione

Ildifforme.it | 30 ott 2025

(Adnkronos) – ”Ancora novità sul caso Garlasco: Giuseppe Sempio, il padre di Andrea è indagato per corruzione”. E’ quanto si legge sui canali social del Tg1.   Il 37enne Andrea Sempio è indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.   — cronaca [email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

caso garlasco padre andrea sempio indagato per corruzione

© Ildifforme.it - Caso Garlasco, “padre Andrea Sempio indagato per corruzione”

