Caso Garlasco padre Andrea Sempio indagato per corruzione
(Adnkronos) – ”Ancora novità sul caso Garlasco: Giuseppe Sempio, il padre di Andrea è indagato per corruzione”. E’ quanto si legge sui canali social del Tg1. Il 37enne Andrea Sempio è indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. — cronaca [email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Ildifforme.it
