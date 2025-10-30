Caso Garlasco | legale Venditti ' pm ignora Riesame quarto tentativo su dati informatici'

Milano, 30 ott. (Adnkronos) - "Dopo il terzo sequestro sui medesimi apparati, adesso si prova con l'urgenza e indifferibili della prova. Oggi la Procura di Brescia ha notificato un avviso di accertamento tecnico urgente e irripetibile, su beni che per natura sono destinati a conservare nel tempo file e informazioni, appunto gli apparati sequestrati tre volte a Mario Venditti, e già da un mese sotto chiave a Pavia, telefonini pc e hard disk". Lo scrive in una nota l'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex procuratore aggiunto di Pavia indagato per corruzione in atti giudiziari nel caso Garlasco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

