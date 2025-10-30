Caso Garlasco indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio | ‘Per far archiviare il figlio’
La nuova accusa: corruzione per l’archiviazione del figlio. Nuovo clamoroso sviluppo nell’inchiesta bis sul delitto di Garlasco. La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati Giuseppe Sempio, padre di Andrea — il giovane tornato al centro del caso per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi — con l’accusa di corruzione. Secondo l’ipotesi degli inquirenti, Sempio avrebbe versato una somma compresa tra 20 e 30mila euro all’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, con l’obiettivo di ottenere l’archiviazione della posizione del figlio nella prima inchiesta sull’omicidio. L’indiscrezione è stata anticipata dai canali social del Tg1 e confermata da ambienti giudiziari bresciani. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
