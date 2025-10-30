Caso Epstein il principe Andrea privato dei titoli reali e sfrattato Le orge in America e lo strappo del fratello re Carlo | Era necessario 

Dimenticate il principe Andrea. D’ora in avanti passerà alla storia semplicemente come Andrea Mountbatten Windsor, uno come tutti, senza alcun titolo regale né nobiliare. Non solo. Sarà anche cacciato di casa, il Royal Lodge, e dovrà trovarsi una sistemazione da solo. La volontà arriva direttamente da Sua Maestà, re Carlo III, e fa seguito al coinvolgimento di suo fratello Andrea nello scandalo di Jeffrey Epstein. Il duca di York sarebbe infatti stato uno dei clienti più altolocati e assidui di quella rete di sfruttamento e prostituzione minorile che il finanziere americano ha tenuto in piedi per anni nelle sue tenute di lusso con la socia Ghislaine Maxwell. 🔗 Leggi su Open.online