Caso Amara Davigo perde ancora
La Corte d’appello di Brescia conferma la condanna a un anno e tre mesi per l’ex pm. Il Guardasigilli definisce il dibattito una «litania petulante». L’opposizione si indigna. 🔗 Leggi su Laverita.info
