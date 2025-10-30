Caso Amara Davigo perde ancora

La Corte d’appello di Brescia conferma la condanna a un anno e tre mesi per l’ex pm. Il Guardasigilli definisce il dibattito una «litania petulante». L’opposizione si indigna. 🔗 Leggi su Laverita.info

caso amara davigo perde ancora

© Laverita.info - Caso Amara, Davigo perde ancora

