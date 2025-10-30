Casertana-Catania venerdì 31 ottobre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Dopo 4 vittorie consecutive il Catania di Toscano è di fatto da considerarsi una seria pretendente alla promozione e gli etnei aprono quest’oggi il 12esimo turno di Serie C girone C andando sul campo della Casertana. I falchetti sono nel gruppo che vede a distanza di sicurezza la lotta per la promozione diretta e il KO nel derby contro la Salernitana vale la terza sconfitta esterna . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Casertana-Catania (venerdì 31 ottobre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

