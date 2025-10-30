Casertana–Catania Girone C ven 31 ottobre ore 20 | 30 | preview completa chiavi tattiche e probabili formazioni

La Casertana apre il weekend del Girone C ospitando un Catania in crescita in una sfida che promette ritmo, intensità sulle corsie e palle inattive potenzialmente decisive. I rossoblù cercheranno l’ ampiezza con cross sul secondo palo e inserimenti della mezzala; gli etnei punteranno su riaggressione e ripartenze corte, provando a sfruttare gli spazi alle spalle dei terzini. Calcio d’inizio: venerdì 31 ottobre, ore 20:30 Stadio: Alberto Pinto (Caserta) Stato di forma (in sintesi). Casertana – Continuità nelle ultime uscite, baricentro medio-alto in casa e buona gestione dei momenti “sporchi”. Tendenza a riempire l’area con più uomini quando l’azione si sviluppa sulle fasce. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Casertana–Catania (Girone C), ven 31 ottobre ore 20:30: preview completa, chiavi tattiche e probabili formazioni

Leggi anche questi approfondimenti

#Catania, le parole di #Toscano verso la gara con la #Casertana - facebook.com Vai su Facebook

Scontri sulla A2 tra tifosi di #Casertana e #Catania: lancio di pietre e fumogeni, tensione e circolazione in tilt ? - X Vai su X

Serie C Girone C, tutti i verdetti e gli accoppiamenti playoff e playout - Con la disputa dell'ultima giornata si è chiusa la regular season di Serie C Girone C. Come scrive tuttomercatoweb.com

Seconda categoria, Girone C: il Cardedu ad un passo dalla promozione - Nel girone C della Seconda categoria la squadra ogliastrina non sembra avere rivali con i vicini di casa dell'Ilbono, secondi a sette punti di ... Segnala unionesarda.it

Serie C girone B: Risultati e Classifica della 35ª Giornata - Serie C girone B, il programma della trentacinquesima giornata: Legnago Salus- Scrive msn.com