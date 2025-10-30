Case popolari tra Comune di Terni e Regione Umbria scoppia la guerra delle chiavi

30 ott 2025

Si apre un altro fronte nella trincea che vede contrapposti Comune di Terni e Regione. E così, dopo lo stadio-clinica e il dibattito sugli ospedali, adesso scoppia anche la “guerra delle chiavi”“L’assessore Fabio Barcaioli è venuto a Terni a fare uno show brandendo mazzi di chiavi. Peccato che di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

