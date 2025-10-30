Casartigiani Taranto sulla raccolta differenziata | Non accetteremo la criminalizzazione delle imprese

Chiusura delle attività commerciali e artigianali in caso di mancato rispetto delle norme sulla raccolta differenziata. Questo dovrebbe essere il nuovo emendamento, dell'articolo 30 del Regolamento della Polizia che sarebbe in discussione, presso la Commissione Affari Generali del Comune di Taranto. Non è ammissibile, per Casartigiani Taranto, apprendere tale modifica dagli organi di stampa. Tale provvedimento, se confermato, non solo apparirebbe in contrasto con i principi normativi, ma rappresenterebbe anche un atto sproporzionato e penalizzante nei confronti delle micro e piccole imprese del territorio.

