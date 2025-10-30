Casarin | Gli arbitri li prenderei a calci nel culo Siamo passati da 120 a 187 rigori concessi

L’ex arbitro Paolo Casarin ha rilasciato alcune dichiarazioni a radio Crc sulla situazione degli arbitri in Italia «Il mio rapporto con i giocatori è sempre stato buono. Io credo che l’arbitro faccia parte della partita e ha il compito di capirla, contrariamente a quanto ci si raccomandava ai miei tempi sulla figura degli arbitri che doveva comandare la partita. È un errore storico il lavoro che è stato fatto dalla Fifa agli inizi del novecento dove la parola d’ordine per un arbitro era “Io comando in campo”. Io sono esattamente il contrario. L’arbitro deve arbitrare con il dialogo e con fermezza, ma senza esagerare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Casarin: «Gli arbitri li prenderei a calci nel culo. Siamo passati da 120 a 187 rigori concessi»

Argomenti simili trattati di recente

Casarin: «Sono inflessibile sulle simulazioni, l’unica innovazione tecnologica apportata è la goal-line» «Ogni volta che guardo una partita la arbitro nella mia testa. Calciopoli non è stata solo colpa degli arbitri, bisogna vedere chi avevano attorno». - X Vai su X

Al Messaggero: «Ogni volta che guardo una partita la arbitro nella mia testa. Calciopoli non è stata solo colpa degli arbitri, bisogna vedere anche chi avevano attorno». - facebook.com Vai su Facebook

Casarin: «Gli arbitri li prenderei a calci nel culo. Siamo passati da 120 a 187 rigori concessi» - L’ex arbitro Paolo Casarin ha rilasciato alcune dichiarazioni a radio Crc sulla situazione degli arbitri in Italia ... ilnapolista.it scrive

Prima spiegazione degli arbitri, Casarin: "Bravo Manganiello, rapido e convincente" - Lazio abbiamo avuto un arbitro bravo come Manganiello, ha diretto la gara in modo omogeneo per tutti i 90 minuti ed è stato il primo che ha spiegato al pubblico la ... Scrive tuttomercatoweb.com

Paolo Casarin, esce il «romanzo» del calcio dell'ex arbitro - Martedì 7 un appuntamento importante per gli appassionati di calcio: esce in libreria «Vita e pensieri di un arbitro. Da corriere.it