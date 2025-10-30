Casarin | Basta rigorini gli arbitri fanno regali Ecco cosa farei

Inter News 24 Le parole di Paolo Casarin, ex arbitro, sugli episodi arbitrali che hanno caratterizzato Inter Fiorentina. Tutti i dettagli in merito. Paolo Casarin ha analizzato su Radio CRC gli episodi arbitrali di Inter Fiorentina. TROPPI RIGORINI SERIE A – I rigorini non ci devono stare nelle competizioni. Non è possibile che la finale di un mondiale sia deciso da un rigorino. Nel calcio si è sempre chiamata alla massima punizione per un rigore dove l’episodio era chiaro, evidente e volontario, ovvero una cosa che non si poteva modificare alla base delle regole. IN SERIE A SI FANNO REGALI – A partire dal 1950 fino al 1990 gli arbitri concedevano lo stesso numero di rigori in un campionato con lo stesso grado e tipo, ovvero con la percentuale di 0,25. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Casarin: «Basta rigorini, gli arbitri fanno regali. Ecco cosa farei»

